Житель Красноярского края избивал 16-летнюю дочь за отказ готовить ему еду

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело на 60-летнего мужчину, который периодически избивал 16-летнюю дочь за отказ готовить ему еду.

Фото: Следственный комитет РФ

Как пишет newkhakasiya.online, красноярец также наказывал школьницу за то, что она не ходила в магазин за продуктами. Отмечается, что иногда он избивал девочку без какой-либо причины.

Данные факты стали известны во время процедуры лишения мужчины родительских прав, сказано в материале. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю запустил проверку по этому делу.

Ранее сообщалось, что житель Амурска избил пятимесячную дочь, разозлившись на супругу, которая потратила детское пособие на выпивку.