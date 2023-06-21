В Красноярском крае возбуждено уголовное дело на 60-летнего мужчину, который периодически избивал 16-летнюю дочь за отказ готовить ему еду.
Как пишет newkhakasiya.online, красноярец также наказывал школьницу за то, что она не ходила в магазин за продуктами. Отмечается, что иногда он избивал девочку без какой-либо причины.
Данные факты стали известны во время процедуры лишения мужчины родительских прав, сказано в материале. Следственный комитет РФ по Красноярскому краю запустил проверку по этому делу.
Ранее сообщалось, что житель Амурска избил пятимесячную дочь, разозлившись на супругу, которая потратила детское пособие на выпивку.
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