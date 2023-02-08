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Житель Амурска избил пятимесячную дочь в отместку пропившей детское пособие жене

Общество

В Амурске мужчина избил пятимесячную дочь. Он разозлился на супругу, которая получила детское пособие, купила алкогольные напитки и выпила их сама.

Житель Амурска избил пятимесячную дочь в отместку пропившей детское пособие жене

По данным Telegram-канала Amur Mash, 20-летняя россиянка потратила часть выплаты на водку для обвиняемого. Ночью женщина выпила все спиртные напитки и пошла за новым товаром в магазин. Её муж пытался найти супругу и вышел из себя. Он избил малышку.

Как отметили журналисты, её нашли соседи. Они вызвали "скорую" и полицию. Предполагаемого преступника правоохранители арестовали на пятеро суток. Подозреваемый употреблял запрещённые вещества, добавили в издании. По его информации, сейчас пострадавшая девочка находится у бабушки.

Ранее сообщалось, что в Курской области мужчина получил 10 месяцев колонии-поселения за избиение пятилетнего мальчика.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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