Жителя Курской области осудили за избиение ребёнка на 10 месяцев колонии

В Курской области осудили мужчину за то, что он избил пятилетнего мальчика на 10 месяцев колонии-поселения.

"В июне 2022 года 33-летний ранее судимый житель Суджанского района на пляже подошёл к ребёнку и дал ему подзатыльник, а затем пощёчину. Происходило это всё при свидетелях. У мальчика появилась гематома", — пишет bel.ru.

Отмечается, что осуждённый на суде полностью признал свою вину и раскаялся в совершённом.

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