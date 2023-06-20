В Бузулуке от удара током пострадал ребенок

В Бузулуке маленького ребенка ударило током после того, как он схватился за свисающий провод у входа в торговый центр. Об этом сообщает 56orb. ru.

Расследование происшествия под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Юного жителя Оренбурга экстренно госпитализировали с серьёзными травмами. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в 2022 году аналогичный случай произошел в Домбаровке. Тогда всё закончилось намного печальней: мертвого ребенка обнаружили на крыше заброшенного здания, расположенного на улице Халтурина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.