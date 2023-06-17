В Челябинске на ходу загорелся трамвай с пассажирами

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске на ходу загорелся трамвай с пассажирами на одной из центральный улиц города в час пик, сообщили местные СМИ.

Фото: pixabey.com

Согласно информации, пожар произошёл из-за короткого замыкания.

"К счастью, никто из пассажиров не пострадал, все они покинули салон до прибытия пожарных", — передаёт kursdela.biz.

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