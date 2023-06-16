После того, как в Сеть просочилось видео с санитаркой, избивающей неходячего пациента больницы в преклонном возрасте в горбольнице №1 в Волжском, случился скандал.
Как пишет novostivolgograda.ru, руководство медучреждения провело свою внутреннюю проверку случившегося, после которой оскандалившаяся санитарка была уволена по статье.
Это стало не единственным увольнением после инцидента — заявление по собственному желанию написала также старшая медсестра отделения травматологии.
Кроме того, другие ответственные лица — главная медсестра и заведующий отделением получили выговор.
С пострадавшим пациентом всё в порядке, отметили в издании, он продолжает проходить лечение в больнице.
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