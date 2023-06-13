Около 50% работников сферы здравоохранения знают, что их коллеги работают в больницах по фальшивым документам. Об этом сообщает argumenti.ru.
Злоумышленники приобретают сертификаты о повышении квалификации на "чёрном рынке", а также через знакомых. Это позволяет им получать более высокие должности и доплаты.
Крупный скандал разгорелся в 2023 году в Краснодаре. Несколько медиков обладали документами о прохождении аттестации в Москве. В результате проверки было установлено, что документы были приобретены через интернет.
Стоит отметить, что законное прохождение аттестации — это сложный процесс. Зачастую врачи не могут сдать экзамены из-за большой загруженности и отсутствия необходимых знаний.
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