Омские правоохранители ищут несовершеннолетних граждан, которые пострадали из-за 57-летнего педофила. Об этом написали в gorod55.ru.
Как подчеркнули в СК по Омской области, личности жертв не раскроются. Следователи призвали местных жителей, которым известны случаи растления детей, рассказать о происшествиях полиции.
"Просим граждан позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или "Ребёнок в опасности" с коротким номером 123", — отметили в СК.
Известно, что в отношении предполагаемого преступника завели уголовное дело и обвинили мужчину в "развратных действиях". Предположительно, он мог покалечить несколько детей.
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