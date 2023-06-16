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Следователи в Омске разыскивают детей, ставших жертвами 57-летнего педофила

0:49
Происшествия

Омские правоохранители ищут несовершеннолетних граждан, которые пострадали из-за 57-летнего педофила. Об этом написали в gorod55.ru.

Следователи в Омске разыскивают детей, ставших жертвами 57-летнего педофила
Фото: СК РФ по Московской области

Как подчеркнули в СК по Омской области, личности жертв не раскроются. Следователи призвали местных жителей, которым известны случаи растления детей, рассказать о происшествиях полиции.

"Просим граждан позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или "Ребёнок в опасности" с коротким номером 123", — отметили в СК.

Известно, что в отношении предполагаемого преступника завели уголовное дело и обвинили мужчину в "развратных действиях". Предположительно, он мог покалечить несколько детей.

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Бытовые педофилы
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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