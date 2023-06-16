В городе Тынде Амурской области задержали двоих мужчин, которые бросили гранату на территорию отдела полиции. Об этом сообщает "Амурская правда".
Инцидент произошел вблизи здания МО МВД "Тандинский" по улице Красная Пресня. Один из злоумышленников бросил гранату на территорию полиции, а второй снимал это на видео, которое позднее было распространено в социальных сетях.
Оба обвиняемых задержаны и помещены в следственный изолятор. Граната оказалась светошумовой, подобные изделия используют во время игры в страйкбол или во время учений. Она не представляет опасности для жизни людей.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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