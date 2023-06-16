В Амурской области задержали двоих мужчин, бросивших гранату на территорию отделения полиции

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Тынде Амурской области задержали двоих мужчин, которые бросили гранату на территорию отдела полиции. Об этом сообщает "Амурская правда".

Фото: https://ejblawyer.com/wp-content/uploads/2018/07/ejblaw_july2018.jpg

Инцидент произошел вблизи здания МО МВД "Тандинский" по улице Красная Пресня. Один из злоумышленников бросил гранату на территорию полиции, а второй снимал это на видео, которое позднее было распространено в социальных сетях.

Оба обвиняемых задержаны и помещены в следственный изолятор. Граната оказалась светошумовой, подобные изделия используют во время игры в страйкбол или во время учений. Она не представляет опасности для жизни людей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

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