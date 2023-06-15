В селе Солдатском Курской области агрессивный бык напал на семейную пару. По информации СМИ, животное отвязалось и оказалось на чужой территории.
О происшествии написали в bel.ru. Как отметили журналисты, за трёхгодовалым быком ухаживала многодетная семья. В результате атаки женщина погибла, а мужчина получил ранения. Его госпитализировали.
В издании добавили, что эксперты проверяют быка на бешенство. По словам местных жителей, животное здорово.
Ранее сообщалось, что 37-летний сотрудник племзавода "Пойма" столкнулся с быком. Мужчина получил множество переломов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.