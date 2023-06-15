В Курской области бык напал на женщину и убил её

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В селе Солдатском Курской области агрессивный бык напал на семейную пару. По информации СМИ, животное отвязалось и оказалось на чужой территории.

Фото: pearvideo. com

О происшествии написали в bel.ru. Как отметили журналисты, за трёхгодовалым быком ухаживала многодетная семья. В результате атаки женщина погибла, а мужчина получил ранения. Его госпитализировали.

В издании добавили, что эксперты проверяют быка на бешенство. По словам местных жителей, животное здорово.

Ранее сообщалось, что 37-летний сотрудник племзавода "Пойма" столкнулся с быком. Мужчина получил множество переломов.

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