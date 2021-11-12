"Виноват сам": на племзаводе в Луховицах объяснили нападение быка на работника

На 37-летнего сотрудника племзавода "Пойма" Андрея Тарасова напал агрессивный бык. Замглавы предприятия Александр Никитенков считает, что мужчина по большей части сам виноват в произошедшем.

Животное бросилось на скотника, когда тот направился переодеваться в раздевалку. Мужчине удалось ухватить быка за рог. Тогда разъярённый зверь начал бросать свою жертву то вверх, то вниз, ударяя о землю. Работника спасла коллега, которая взяла отрезок трубы и ударила им быка по спине. Пострадавший получил оскольчатый перелом большеберцовой кости, перелом ключицы, ушибы грудной клетки и других частей тела, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Заместитель директора ФГБУ "Пойма" Александр Никитенков убеждён: скотник нарушил технику безопасности при обслуживании крупного рогатого скота.

"При подходе к животным нужно обязательно окликнуть их спокойным, повелительным голосом", — сказал он.

По его словам, корова, рядом с которой находился бык, была течной. Животное подошло к ней с отпрядёнными намерениями, поэтому проявило агрессию. Никитенков подчеркнул, что сотрудник знал об этом, но пренебрёг осторожностью.

После инцидента Тарасов получил страховку от ФСС. Кроме того, руководство предприятия перечислило ему материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Уголовное дело по этому происшествию возбуждать отказались, сославшись на несчастный случай.

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