В Братске после массового отравления шаурмой задержали владельца кафе

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Братска Иркутской области 62 посетителя кафе быстрого питания отравились шаурмой, владельца заведения оперативно задержали.

Фото: ya.ru

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону, из 62 отравившихся пациентов 29 были размещены в медучреждениях. Отмечается, что в больницу попали пять несовершеннолетних.

В отношении владельца заведения общественного питания завели уголовное дело.

Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продуктов, которые не отвечают требованиям безопасности. Сейчас оперативники проводят дополнительную проверку, допрашивая бизнесмена, сотрудников кафе и граждан, столкнувшихся с отравлением.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что после употребления покупной шаурмы можно заразиться опасными инфекциями.

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