Диетолог Соломатина назвала инфекции, которыми можно заразиться из-за покупной шаурмы

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Съев покупную шаурму, человек может заразиться различными инфекциями. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: Fotodom. ru

По словам специалиста, это могут быть листериоз, сальмонеллёз, разные виды кишечной палочки и гельминты.

Диетолог также поделилась историей, как повар однажды готовил шаурму порезанными руками. А такие антисанитарные условия могут привести к серьёзным заражениям, объяснила она.

Эксперт отметила, что в точках быстрого питания, где готовят шаурму, могут использовать несвежее мясо и немытые овощи. Такие продукты в лучшем случае вызовут несварение, а в худшем — тяжёлое отравление.

Содержание большого количество жирного майонеза и соли в соусе, который добавляют в блюдо, также делает шаурму вредной для здоровья. При этом майонез может замаскировать запах несвежих продуктов, заключила собеседник издания.

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