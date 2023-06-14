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В отношении школьницы из Башкирии возбудили уголовное дело по террористической статье

1:35
Происшествия

Весной текущего года 17-летняя выпускница одной из школ Стерлитамака попала в поле зрения правоохранительных органов. В апреле у неё изъяли компьютерную технику и личные дневники.

В отношении школьницы из Башкирии возбудили уголовное дело по террористической статье
Фото: potokmedia.ru

После анализа материала экспертиза выявила, что школьница уже более года придерживается идеологии запрещённого в России террористического движения "Колумбайн"*, которое поощряет и пропагандирует насилие в школах. Напомним, 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана вынес приговор 21-летнему Ильназу Галявиеву, который подорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу из охотничьего ружья в гимназии №175 города Казани. Происшествие унесло жизни семерых школьников и двух учительниц, сообщает mkset.ru.

Кроме выводов экспертов о причастности девушки к "Колумбайну"* стало известно, что она более года общалась в социальных сетях со своими сверстниками и пропагандировала идею нападений на образовательные учреждения.

В отношении несовершеннолетней девушки уже возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". На данный момент ей запрещён выезд из страны.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Новости Башкирии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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