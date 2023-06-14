Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали подростка из Свердловской области. По информации силовиков, школьник готовился к проведению теракта.
"15-летнего школьника из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения в целях осуществления терроризма", — сообщил Telegram-канал Baza.
Как уточнили авторы поста, ссылаясь на собственные источники, молодой человек являлся подписчиком экстремистских каналов в соцсетях, а при обыске у него было обнаружена инструкция по изготовлению взрывчатки и учебные пособия по тактике терактов.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело, в настоящее время подросток отпущен домой под подписку о невыезде.
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