BAZA: ФСБ РФ поймала свердловского школьника на подготовке к теракту

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали подростка из Свердловской области. По информации силовиков, школьник готовился к проведению теракта.

Фото: РИА Новости

"15-летнего школьника из Свердловской области заподозрили в прохождении обучения в целях осуществления терроризма", — сообщил Telegram-канал Baza.

Как уточнили авторы поста, ссылаясь на собственные источники, молодой человек являлся подписчиком экстремистских каналов в соцсетях, а при обыске у него было обнаружена инструкция по изготовлению взрывчатки и учебные пособия по тактике терактов.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело, в настоящее время подросток отпущен домой под подписку о невыезде.

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