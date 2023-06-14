Сбербанк: мошенники научились подделывать и рассылать "удостоверения сотрудников банка"

Россияне начали меньше попадать на уловки банковских мошенников, потому злоумышленникам пришлось перейти к новой тактике обмана, заявил замглавы правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: ya.ru

Преступники научились подделывать удостоверения личности и другие документы, которые посылают собеседнику через мессенджеры, чтобы убедить жертву.

"Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник", — пояснил Кузнецов интервью агентству РИА Новости.

Ранее стало известно, что представителя Максима Галкина* в Казахстане подозревают в мошенничестве и обмане зрителей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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