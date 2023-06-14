Российские пограничники задержали двоих сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, которые незаконно пересекли границу на квадроцикле и "въехали" на территорию России.
Как рассказали сами эстонские полицейские, инцидент произошёл по ошибке.
"Российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков РРА, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией", — сообщили в эстонском департаменте.
Как подчеркнули в ведомстве, российские пограничники не применяли силу и разобрались в ситуации, эстонцы не оказывали сопротивления.
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