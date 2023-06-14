Пограничники РФ задержали двоих сотрудников полиции Эстонии

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские пограничники задержали двоих сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, которые незаконно пересекли границу на квадроцикле и "въехали" на территорию России.

Фото: Википедия

Как рассказали сами эстонские полицейские, инцидент произошёл по ошибке.

"Российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков РРА, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией", — сообщили в эстонском департаменте.

Как подчеркнули в ведомстве, российские пограничники не применяли силу и разобрались в ситуации, эстонцы не оказывали сопротивления.

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