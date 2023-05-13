Монтян: у России объявились "союзники" из Прибалтики в противодействии санкциям ЕС

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прибалтийские страны оказались неожиданными союзниками России, которые помогают с обходом европейских санкций, считает эксперт Татьяна Монтян. Хотя, конечно, слово "союзники" в данном случае лучше брать в кавычки, поскольку речь о прибалтийских государствах.

Фото: Fotodom.ru/DP

Чем она аргументирует подобную точку зрения? Монтян напоминает о недавних сообщениях западных СМИ о том, что санкционные товары из Евросоюза на общую сумму в один миллиард долларов исчезли по дороге из стран Балтии в Армению, Казахстан и Киргизию.

И по её мнению, ключевую роль в этой схеме играют некие силы в Прибалтике.

"И один миллиард долларов, скорее всего, только вершина айсберга. Дело в том, что схема прерванного транзита в принципе позволяет импортировать что угодно и в каких угодно количествах, и пресечь её не так-то просто — особенно с учетом того, что поставщик находится в одной стране, фиктивный покупатель — в другой, а реальный получатель — в третьей; и все они, к слову сказать, не имеют ничего против происходящего", — отметила аналитик в своем Telegram-канале "Монтян!".

А чтобы это запретить, надо прекратить транзит европейских товаров по территории России. Что моментально обрубит две трети торговли Евросоюза с государствами Центральной Азии и Китаем.

"Не то чтобы мы недооценивали готовность стран ЕС стрелять себе в ноги ради того, чтобы сделать кисло России, но такое, вероятно, будет всё-таки перебором даже для современных европейских политиков", — отметила Татьяна Монтян.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках обсуждаемого сейчас одиннадцатого пакета санкций Евросоюза против России планируется запретить транзит многих товаров через Россию.

Польша, Эстония и Литва настаивают, чтобы ЕС ввёл запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также на товары, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала РФ.

Заметим, что упоминаются Эстония и Литва, то есть прибалтийские государства. И насчёт "перебора" для европейских политиков, о котором говорит Монтян — не всё так однозначно. Их способность наступать на грабли, в общем-то, хорошо известна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

От этого указа Путина на Западе началась истерика!