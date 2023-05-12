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Bayerischer Rundfunk: санкции против РФ работают — на заправках Германии заканчивается дизель

2:18
Мир

Автор издания Bayerischer Rundfunk (BR) заявил, что санкции против РФ "работают" — на заправках Германии заканчивается дизель.

Bayerischer Rundfunk: санкции против РФ работают — на заправках Германии заканчивается дизель
Фото: https://miro.medium.com/

В последние недели Германия столкнулась с острым дефицитом дизельного топлива, вызванным антироссийскими санкциями, сообщает немецкий журналист Арно Трюмпер.

Согласно отчётам, автолюбители в различных регионах Германии всё чаще сталкиваются с недостатком дизельного топлива на заправках. Журналист Арно Трюмпер отмечает, что ситуация достигла критического уровня, приводя в отчаяние водителей в некоторых регионах страны.

Главной причиной недостатка топлива являются санкции, введённые Европейской комиссией (EК) в отношении России, которые ограничили поставки российских энергоносителей. Это привело к серьёзным проблемам на нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Кроме того, ремонтные работы на двух крупных нефтеперерабатывающих заводах в Вобурге и Ингольштадте на юге страны также оказали влияние на ситуацию.

Эксперты подчеркивают, что данный дефицит топлива вызывает серьёзные неудобства для автомобилистов и может негативно сказаться на экономике и транспортной инфраструктуре Германии.

В результате включения запрета на поставку российского дизельного топлива в шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, Германия столкнулась с нехваткой топлива. Несмотря на то, что некоторые немецкие компании успели закупиться дизелем из России перед вступлением в силу ограничений, эти запасы уже практически исчерпаны. Большинство дилеров также не смогли найти альтернативные источники поставки, что привело к усугублению проблемы.

Однако проблемы Германии не ограничиваются лишь нехваткой дизельного топлива. Отмечается, что стране также не хватает водителей бензовозов. Недостаток квалифицированных водителей оказывает негативное влияние на снабжение топливом и усугубляет ситуацию.

Ситуация с дефицитом дизельного топлива и нехваткой водителей бензовозов ставит перед Германией серьёзные вызовы и может иметь отрицательные последствия для автолюбителей, экономики и транспортной инфраструктуры страны.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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