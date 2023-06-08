В пресс-центре МВД России сообщили, что смертельно опасный алкоголь, из которого производили яблочный сидр "Мистер сидр" злоумышленники похитили со склада УМВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, силовики изъяли продукцию в 2012 году. Она находилась в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения, отметили в ведомстве. Предположительно, сержант, который охранял склад, позволил злоумышленникам попасть на территорию базы и забрать спирт. Из него, по версии следователей, и сделали сидр.
Вместе с этим в МВД сообщили, что замначальника ГУ министерства по региону Юрий Сафронов и сержант-охранник уволены.
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