Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кушанашвили заступился за Пугачёву после критики Васильевой в её адрес: "Посмотрите на саму Васильеву!"
5 вариантов замены хлеба на диете
Диетолог РФ Мухина посоветовала россиянам не злоупотреблять фруктами и овощами летом
Цены на "люксовые" острова схлестнулись за россиян, выявлен победитель турнаправления
Турист из РФ рассказал о настойчивых массажистках во время отдыха в тайской Паттайе
Читатели Exxpress: начавшие контрнаступление ВСУ попали в ловушку
Актриса Юлия Пересильд скучает по чудесам после возвращения на Землю из космоса
МК: в Крыму рассказали о туристическом коллапсе после разрушения Каховской ГЭС
Опубликованы кадры с Каховской ГЭС спустя двое суток после разрушения

Правоохранители заявили, что "Мистер Сидр" сделан из украденной со склада МВД жидкости

0:46
Происшествия

В пресс-центре МВД России сообщили, что смертельно опасный алкоголь, из которого производили яблочный сидр "Мистер сидр" злоумышленники похитили со склада УМВД по Самарской области.

Правоохранители заявили, что "Мистер Сидр" сделан из украденной со склада МВД жидкости
Фото: ya.ru

По данным правоохранителей, силовики изъяли продукцию в 2012 году. Она находилась в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения, отметили в ведомстве. Предположительно, сержант, который охранял склад, позволил злоумышленникам попасть на территорию базы и забрать спирт. Из него, по версии следователей, и сделали сидр.

Вместе с этим в МВД сообщили, что замначальника ГУ министерства по региону Юрий Сафронов и сержант-охранник уволены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧТО БУДЕТ если ВЫПИТЬ МЕТАНОЛ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ

Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.

Минздрав РФ предупредил россиян об опасности для почек популярных лекарств для лечения язвы желудка
АЕБ: популярные бренды не продали ни одного автомобиля в мае 2023 года
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
Онколог озвучил способ вовремя выявить агрессивные виды рака
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Главную опасность секретного оборудования ВСУ назвал эксперт
Последние материалы
Белый махровый шиповник: как за ним ухаживать и зачем
РВ: на Запорожском фронте ВСУ применили хитрую тактику, о которой нужно знать
Доктор Малышева: трещины на пятках могут быть признаком опасного заболевания
Зачем водители открывают окна и включают кондиционер в жару
Молодая помощница 92-летнего Ивана Краско опровергла слухи о романе с актёром
Главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому о потере первых танков Leopard
Тормозная жидкость вытекла, а ехать надо: что делать
Найденные на свалке пилоны с барельефами военных могут вернуться на Мамаев курган
Безсонов: на Запорожском направлении идёт не разведка боем, а заявленное контрнаступление ВСУ
Юрий Подоляка: в ближайшие дни решится судьба спецоперации на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников