Правоохранители заявили, что "Мистер Сидр" сделан из украденной со склада МВД жидкости

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-центре МВД России сообщили, что смертельно опасный алкоголь, из которого производили яблочный сидр "Мистер сидр" злоумышленники похитили со склада УМВД по Самарской области.

Фото: ya.ru

По данным правоохранителей, силовики изъяли продукцию в 2012 году. Она находилась в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения, отметили в ведомстве. Предположительно, сержант, который охранял склад, позволил злоумышленникам попасть на территорию базы и забрать спирт. Из него, по версии следователей, и сделали сидр.

Вместе с этим в МВД сообщили, что замначальника ГУ министерства по региону Юрий Сафронов и сержант-охранник уволены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧТО БУДЕТ если ВЫПИТЬ МЕТАНОЛ