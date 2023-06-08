В центре Владивостока произошёл настоящий потоп

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В центре Владивостока на улице Пограничной произошёл потом. Об этом сообщает vostokmedia. com.

Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/article-2017-05/160282dffeb326281c5b7a366b95e159.jpg?itok=jPrSdkEU

Как отмечают местные жители, данное место регулярно подвергается затоплению. Вода проломила тротуарную плитку и хлынула на пешеходную часть дороги.

Стоит отметить, что подобные проблемы наблюдаются по всему городу. Затоплению подверглась улица Гоголя, где под переходами сошел сель. В центре Владивостока топит подземные переходы и машины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.