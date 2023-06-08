В центре Владивостока на улице Пограничной произошёл потом. Об этом сообщает vostokmedia. com.
Как отмечают местные жители, данное место регулярно подвергается затоплению. Вода проломила тротуарную плитку и хлынула на пешеходную часть дороги.
Стоит отметить, что подобные проблемы наблюдаются по всему городу. Затоплению подверглась улица Гоголя, где под переходами сошел сель. В центре Владивостока топит подземные переходы и машины.
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