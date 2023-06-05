Около 22 тыс. жителей Владивостока остались без электричества

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Порядка 22 тыс. жителей Владивостока остались без электричества после аварийного отключения подстанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Кроме того, без электроснабжения также остались некоторые объекты социальной инфраструктуры.

Как отмечает агентство, была отключена подстанция АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания". По данному факту прокуратура Владивостока инициировала проверку.

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