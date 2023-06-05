Порядка 22 тыс. жителей Владивостока остались без электричества после аварийного отключения подстанции. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, без электроснабжения также остались некоторые объекты социальной инфраструктуры.
Как отмечает агентство, была отключена подстанция АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания". По данному факту прокуратура Владивостока инициировала проверку.
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