Резкий рост скорости течения Днепра усложняет процесс эвакуации людей из затопленных районов Херсонской области, заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко. По его словам, скорость потока воды увеличилась в 10 раз.
Как подчеркнул Алексеенко, люди лезут на крыши и заборы.
"Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения, — сообщил Алексеенко. — Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз".
Сотрудники МЧС "пробиваются" к попавшим в беду гражданам на плавсредствах, но из-за скорости течения, добраться быстро не получается.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.