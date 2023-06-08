Алексеенко: скорость течения Днепра после обрушения на Каховской ГЭС выросла в 10 раз

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Резкий рост скорости течения Днепра усложняет процесс эвакуации людей из затопленных районов Херсонской области, заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко. По его словам, скорость потока воды увеличилась в 10 раз.

Фото: kherson-news.ru

Как подчеркнул Алексеенко, люди лезут на крыши и заборы.

"Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения, — сообщил Алексеенко. — Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз".

Сотрудники МЧС "пробиваются" к попавшим в беду гражданам на плавсредствах, но из-за скорости течения, добраться быстро не получается.

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