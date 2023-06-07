Украинский лидер Владимир Зеленский выразил возмущение тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста отреагировали на произошедшее на Каховской ГЭС.
Зеленский считает, что реакция этих организаций на случившееся на гидроэлектростанции была чересчур "дипломатичной".
"Мы не получили ответов. Я шокирован", — заявил Зеленский в интервью Bild*.
Украинский президент добавил, что соответствующие запросы были отправлены Киевом и в ООН, и в Красный Крест, однако те до сих пор не прислали своих представителей на место происшествия. То есть, по словам Зеленского, международные организации фактически "бездействуют".
Из-за ударов, нанесённых ВСУ, верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня, в результате множество близлежащих населённых пунктов оказались затоплены.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Популярные лекарства для лечения болезней ЖКТ могут быть опасны для почек.