Зеленский признался, что возмущён реакцией ООН и Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС

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Украинский лидер Владимир Зеленский выразил возмущение тем, как ООН и Международный комитет Красного Креста отреагировали на произошедшее на Каховской ГЭС.

Фото: Телеграм

Зеленский считает, что реакция этих организаций на случившееся на гидроэлектростанции была чересчур "дипломатичной".

"Мы не получили ответов. Я шокирован", — заявил Зеленский в интервью Bild*.

Украинский президент добавил, что соответствующие запросы были отправлены Киевом и в ООН, и в Красный Крест, однако те до сих пор не прислали своих представителей на место происшествия. То есть, по словам Зеленского, международные организации фактически "бездействуют".

Из-за ударов, нанесённых ВСУ, верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня, в результате множество близлежащих населённых пунктов оказались затоплены.

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