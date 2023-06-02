В Новосибирской области заметили смерч

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Новосибирской области заявил, что увидел в районе села Нижнечеремошное смерч. Граждане, которые проживают в Краснозёрском районе, сравнили явление природы с торнадо. По их данным, длина вихря составила 20 метров.

Фото: Splash/ All Over

Местные жители связали стихию с вырубкой леса. Из-за этого, по их мнению, возникают песчаные бури.

"Смерч — слишком громко сказано. Уж если и смерч, то карликовый", — отметил кандидат биологических наук Алексей Яновский, слова которого передаёт atas.info.

Также собеседник издания подчеркнул, что завихрения появляются в результате нагрева дороги солнцем. "Карликовый смерч" во время жары поднимает с асфальта пыль, добавил учёный.

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Гнев природы... Смерчи и торнадо!