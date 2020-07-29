В Новороссийске за день зафиксировали пять смерчей над Черным морем

Экстренные службы Новороссийска зафиксировали пять смерчей в акватории Черного моря за одно утро, 29 июля. Смерчи распались до выхода на сушу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Ранним утром 29 июля единая диспетчерская служба "Безопасный город" Новороссийска получила информацию о том, что идет формирование смерчей в море в районе мыса Дооб, между Широкой балкой и КТК, в районе поселка Алексино и села Мысхако. Смерчи периодически формировались и рассыпались над морем. В общей сложности наблюдалось формирование пяти смерчей", — говорится в сообщении пресс-службы.

В крае с 28 по 30 июля действует экстренное предупреждение по формированию смерчей в акватории Черного моря. Об этом жителей Кубани и курортников проинформировало Главное управление МЧС по Краснодарском краю.