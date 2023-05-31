В посёлке Липовка Калининградской области случилось ЧП: местная жительница, вооружившись вилами, совершила нападение на туристов из Пермского края.
Как пишет properm.ru, нападавшая оказалась хозяйкой, которая сдавала путешественникам дом на период отдыха.
Женщина по неназванным причинам сначала угрожала постояльцам — мужчине, женщине и их 17-летней дочери, потом попыталась придушить девушку, а когда за неё заступились родные, схватилась за вилы.
По факту произошедшего возбуждено сразу три уголовных дела, в том числе по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Теперь агрессивный арендодатель может лишиться свободы на 2 года.
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