Туристов из Перми пытались проткнуть вилами в Калининградской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В посёлке Липовка Калининградской области случилось ЧП: местная жительница, вооружившись вилами, совершила нападение на туристов из Пермского края.

Фото: facebook.com

Как пишет properm.ru, нападавшая оказалась хозяйкой, которая сдавала путешественникам дом на период отдыха.

Женщина по неназванным причинам сначала угрожала постояльцам — мужчине, женщине и их 17-летней дочери, потом попыталась придушить девушку, а когда за неё заступились родные, схватилась за вилы.

По факту произошедшего возбуждено сразу три уголовных дела, в том числе по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Теперь агрессивный арендодатель может лишиться свободы на 2 года.

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