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Тело убитого медведем туриста нашли в Красноярском крае

Происшествия

В Красноярском крае обнаружили тело туриста, ставшего жертвой нападения медведя в природном парке "Ергаки".

По информации регионального СУ СКР, тело 42-летнего москвича с многочисленными рваными ранами нашли в районе девяти озер хребта Араданский, где несколькими днями ранее медведь напал на туристов.

Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате обильной кровопотери.

Напомним, туристская группа из Москвы, отправившаяся в двухнедельный поход с одной из турбаз в парке "Ергаки", подверглась нападению медведя утром 27 июля. Хищник набросился на одного из туристов, когда те собирали палаточный лагерь после ночлега.

Трое участников группы смогли убежать и добраться до спасателей.

СУ СКР начало проверку начало проверку по факту инцидента. Среди прочего, следователи планировали дать оценку действиям руководства парка "Ергаки", допустившего нахождение туристов в лесу, зная, что там уже имели место нападения медведей на людей. ЧП, случившееся в природном парке 27 июля, стало вторым с начала туристического сезона.

Сообщается, что по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека". Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления.

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Как подружиться с медведем
Автор: Владимир Васютченко
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