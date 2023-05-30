В Сургуте осудили мужчину, убившего супругу на глазах у сына

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сургуте осудили местного жителя, который жестоко убил свою супругу на глазах собственного сына. Об этом сообщает muksun. fm.

Фото: pixabay.com

Преступление было совершено в ноябре 2023 года.

Злоумышленник был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Отметим, что убийца нанес своей жене три ножевых удара в спину, что привело к смерти потерпевшей на месте преступления. По версии следствия, поводом к убийству стало желание женщины подать на развод.

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