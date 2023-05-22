Самолет Сургут – Москва экстренно сел в Перми

0:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский самолет Сургут — Москва был вынужден совершить экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Фото: Вадим Савицкий

Причиной внепланового приземления стало ухудшение состояния здоровья пассажира. Позднее будет объявлено время вылета дополнительного рейса в Москву. Также сообщат и о здоровье пассажира.