Пассажирский самолет Сургут — Москва был вынужден совершить экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.
Причиной внепланового приземления стало ухудшение состояния здоровья пассажира. Позднее будет объявлено время вылета дополнительного рейса в Москву. Также сообщат и о здоровье пассажира.
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