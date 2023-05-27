Землетрясение у Полтавы: ядерное испытание, зона Вранча или удар?

3:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Очень любопытное землетрясение произошло 26 мая 2023 года под Полтавой на Украине. Как сообщает "Военное дело", оно случилось там, где во времена СССР испытывалась "ядерка".

Фото: Midjouney: Провал земли от землетрясения или удара ракетой

Это один из редчайших в истории случаев, когда толчок зафиксирован не на разломе тектонических плит или рядом (как в Турции, Краснодарском крае, на Сахалине и Камчатке, в Крыму или Калифорнии), а на самой плите.

И это не афтершок (отголосок) другого землетрясения:

Полтава находится на Восточно-Европейской "непоколебимой" плите. Толчки в 4 балла очень редко происходят на плитах (1.3-2.5 там бывают, но не ощущаются).

Занятно, что:

Нацсистема сейсмонаблюдений Украины дает "всего 2.7 балла в 20 км к западу от Полтавы на глубине 5 км",

Международные сейсмо-центры сообщили про 4 балла на глубине 7 км.

Кроме того, тему "нас тряхнуло" (это можно отследить в любом поиске по новостям) очень быстро "затыкают" в украинских СМИ (и не замечают в российских).

Также любопытно становится, если открыть поисковик и взять карты. Именно под Полтавой в СССР было проведено… 363 по счету и 38 "для народного хозяйства" ядерное испытание.

Что еще рядом?

Как пишут сами украинцы (выложив видео), там склад ядерного оружия (считается, что бывший), до сих пор охраняемый как Форт-Нокс и… спецсооружения (возможно — бункеры) Вооруженных сил Украины (кстати, бункер ставки Гитлера строился и был заброшен недостроенным именно там).

В соцмедиа обсуждают три варианта. Все они для Украины, скажем мягко, малоприятны (третье — не очень приятны еще и для юга России с Крымом).

В Полтаве произошло подземное ядерное испытание (тайное, ибо запрещено во всем мире).

По некоему объекту в Полтаве был нанесен удар чем-то нереально мощным для детонации на километровых глубинах (в это верится крайне мало).

Активировалась та самая зона Вранча в Южных Карпатах, от которой сейсмологи ждут толчки в 8-9 баллов с разрушительными ударами по Одесской области (до 7.5 баллов), Полтаве (5-6 баллов), Киеву (около 4 баллов), а также в Львовской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольских областях (от 4 баллов).

На вопрос "что это было на такой глубине, на стабильной плите и с такой магнитудой" сейсмологи какого-либо точного ответа не дают. "Там тряхнуло" — правильно, но ничего не объясняет.

Физики же сообщают, что если это антропогенная история (то есть созданная руками человека), это может быть только "ядерное воздействие", люди иначе не могут вызывать природные явления такой мощи. Если же это природное событие, то оно противоречит теории стабильности тектонических плит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.