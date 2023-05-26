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Военный эксперт Кнутов предположил, какой тип БПЛА атаковал Краснодар

2:43
Происшествия

Рано утром Краснодар подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Взрывы произошли в районе улиц Гаражная и Морская, повреждены кровля жилого дома, офисное здание, гаражи и автомобили, но к счастью, никто не пострадал. Директор музея войск противовоздушной обороны (ВПО) Юрий Кнутов высказал свои предположения о типе дрона, а также рассказал о необходимости усиления системы противовоздушной обороны.

Военный эксперт Кнутов предположил, какой тип БПЛА атаковал Краснодар
Фото: discover24.ru

По словам Кнутова, определить точный тип использованного дрона на данный момент невозможно. Однако он предполагает, что это мог быть беспилотник UJ-22 с дальностью полёта до 800 километров и боевой нагрузкой весом от 17 до 20 килограммов.

Директор музея ВПО также отметил, что подобные дроны изготавливаются из углепластика, композитных материалов, пропускающих радиолокационные лучи. Это затрудняет их обнаружение, а их небольшой размер, сопоставимый с птицей, делает их трудноотличимыми в воздухе.

Относительно места запуска дрона, Кнутов заявил корреспондентам "МК", что определить точное место сложно. Если при аварии сохранились элементы электроники и карта памяти, можно восстановить программное обеспечение дрона, что позволит определить базирование, точку старта и координацию его полета. Однако подобные беспилотники в настоящее время работают в режиме радиомолчания, что делает засечку момента старта или команд передаваемых во время полета почти невозможной.

Кнутов также подчеркнул, что система противовоздушной обороны, разработанная для мирного периода, не учитывает современные угрозы. В настоящее время система ПВО и ПРО обеспечивает защиту не только столицы, но и других регионов страны, что приводит к некоторым пробелам в системе.

Для решения данной проблемы, Юрий Кнутов назвал две основные задачи. Во-первых, необходимо создать рубеж ПВО и ПРО на юге страны, пограничных с Украиной и до Чёрного моря. В дальнейшем стоит рассмотреть расширение этого рубежа до Санкт-Петербурга. Во-вторых, требуется увеличить количество современных зенитных ракетных комплексов, способных эффективно бороться с беспилотниками и другой техникой, включая комплексы "Панцирь". Также необходимо включить в этот рубеж современные станции радиоэлектронной борьбы.

Юрий Кнутов подвёл итоги, отметив, что выполнение данных задач возможно в течение двух-трёх лет.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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