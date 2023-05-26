Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Взрывы в центре Краснодара произошли из-за падения двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), следует из заявления главы региона Вениамина Кондратьева.

Фото: t.me/emnaumov/1046

По его словам, несколько зданий повреждены в результате обрушения дронов, однако объекты критической инфраструктуры города не пострадали. Как пояснил губернатор, жертв удалось избежать.

"Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников", — подтвердил Кондратьев в Telegram-канале.

Глава Краснодарского края также проинформировал о продолжении следственных мероприятий. Он добавил, что дома горожан, пострадавшие во время ЧП, будут отремонтированы.

Ранее в Сети появился видеоролик с моментом взрыва на территории Краснодара. На записи продемонстрировано, как над многоэтажными зданиями поднимаются клубы чёрного дыма.