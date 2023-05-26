В Сети опубликовали видео с моментом взрыва в центре Краснодара

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пользователи Сети начали делиться кадрами с моментом взрыва в центре Краснодара, который прозвучал утром 26 мая.

Соответствующий ролик также появился в Telegram-канале RT. На видеозаписи продемонстрировано, как над многоэтажными домами поднимается столб чёрного дыма.

"Какой прилёт! Взрыв прям рядом с нами", — сказала женщина, которая сняла видео.

Ранее информацию о взрыве в центре Краснодара подтвердили в региональном оперштабе. Отмечается, что хлопок раздался примерно в 04:17 в районе здания, расположенного на улице Морской.

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать, однако в городе есть разрушения.