Пользователи Сети начали делиться кадрами с моментом взрыва в центре Краснодара, который прозвучал утром 26 мая.
Соответствующий ролик также появился в Telegram-канале RT. На видеозаписи продемонстрировано, как над многоэтажными домами поднимается столб чёрного дыма.
"Какой прилёт! Взрыв прям рядом с нами", — сказала женщина, которая сняла видео.
Ранее информацию о взрыве в центре Краснодара подтвердили в региональном оперштабе. Отмечается, что хлопок раздался примерно в 04:17 в районе здания, расположенного на улице Морской.
На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать, однако в городе есть разрушения.
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