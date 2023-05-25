Жительница ХМАО пожаловалась на то, что её 10-летней дочери приходят сообщения интимного характера на образовательной платформе "Сферум", передаёт muksun.fm.
По информации издания, женщина случайно увидела переписку, когда ставила смартфон ребёнка на зарядку. Отмечается, что в Сети с девочкой связался неизвестный мужчина и предложил ей посмотреть на его половые органы.
"Будьте внимательны и закройте страницы и входящие сообщения посторонних у своих детей", — порекомендовала мать школьницы.
Она добавила, что зарегистрировала ребёнка на платформе "Сферум" для подключения к дистанционным занятиям.
Ранее жителя Тюмени приговорили к 12 годам тюрьмы за интимную переписку с шестилетней девочкой из Челябинска. Кроме того, его обязали выплатить 300 тысяч рублей семье пострадавшей.
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