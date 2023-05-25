Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА "Новости" рассказало о реальном отношении русских классиков к Украине
Экономист Хрусталёва назвала условия гражданам РФ, при которых могут лишить пенсии
Диетологи назвали пять напитков, которые помогут похудеть
Каких бед ждать от воздушной пробки в системе охлаждения автомобиля
Эксперт Николайчук: Киев обманул США, но поставки натовской техники для ВСУ продолжатся
Официально: новая Lada Vesta NG
УАЗ отмечает 65-летие "Буханки" выпуском специального фургона
Mercedes-Maybach представляет новые S, GLS и EQS SUV Night Series
Военный эксперт Марочко: полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет

Школьница из ХМАО получила сообщения интимного характера на платформе "Сферум"

0:55
Происшествия

Жительница ХМАО пожаловалась на то, что её 10-летней дочери приходят сообщения интимного характера на образовательной платформе "Сферум", передаёт muksun.fm.

Школьница из ХМАО получила сообщения интимного характера на платформе "Сферум"
Фото: pixabay.com

По информации издания, женщина случайно увидела переписку, когда ставила смартфон ребёнка на зарядку. Отмечается, что в Сети с девочкой связался неизвестный мужчина и предложил ей посмотреть на его половые органы.

"Будьте внимательны и закройте страницы и входящие сообщения посторонних у своих детей", — порекомендовала мать школьницы.

Она добавила, что зарегистрировала ребёнка на платформе "Сферум" для подключения к дистанционным занятиям.

Ранее жителя Тюмени приговорили к 12 годам тюрьмы за интимную переписку с шестилетней девочкой из Челябинска. Кроме того, его обязали выплатить 300 тысяч рублей семье пострадавшей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Вес будет расти: названы источники несжигаемого жира на столе

Врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила три источника несжигаемого жира, которые часто встречаются в рационе россиян.

Эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе
Врач-кардиолог рассказал, как себе помочь при повышении артериального давления
Как справиться с повышением артериального давления, рассказал врач-кардиолог
В Чёрном море атакован корабль "Иван Хурс" ВМФ РФ
О том, как оценить оставшуюся продолжительность жизни, рассказала кардиолог Кореневич
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Держали под руки: Диана Гурцкая простилась с Петром Кучеренко
На Западе испугались массового производства Т-90М в РФ: "Броня прочнее"
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Держат за руки и прикрывают зонтами: Диану Гурцкая прячут на панихиде по мужу
Последние материалы
УАЗ отмечает 65-летие "Буханки" выпуском специального фургона
Mercedes-Maybach представляет новые S, GLS и EQS SUV Night Series
Военный эксперт Марочко: полномасштабного контрнаступления ВСУ уже точно не будет
Почему новый BMW i5 2024 года выпуска выглядит так же, как новая 5 серия
Роскачество назвало полезные продукты для суставов и хрящей
Jeep отзывает Grand Cherokee и Grand Cherokee L из-за рулевой колонки
Линейка Atlas от VW 2024 изменит интерьер, предложит только один вариант двигателя
SHOT: певица РФ Алла Пугачёва забыла заплатить за аренду причала на элитной даче в Бережках
671-сильный Aston Martin DB12 улучшает выигрышную формулу
Группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024" в Швеции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников