Пострадавший во время взрыва газового баллона в жилом доме в Кстове под Нижним Новгородом скончался. Об этом сообщает NewsNN.
Трагедия произошла 156 мая. В результате взрыва произошло обрушение стены. Пострадавший 69-летний мужчина сумел выбраться из-под завалов. Его госпитализировали с 90% ожогами тела. Позднее он впал в кому. 20 мая он умер.
Отмечается, что взрыв мог произойти из-за проблем с канализацией. Дочь погибшего отметила, что перед взрывов он прочищал ее и мог не почувствовать утечку газа.
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