Пострадавший во время взрыва газового баллона под Нижним Новгородом скончался

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пострадавший во время взрыва газового баллона в жилом доме в Кстове под Нижним Новгородом скончался. Об этом сообщает NewsNN.

Фото: Pixabay

Трагедия произошла 156 мая. В результате взрыва произошло обрушение стены. Пострадавший 69-летний мужчина сумел выбраться из-под завалов. Его госпитализировали с 90% ожогами тела. Позднее он впал в кому. 20 мая он умер.

Отмечается, что взрыв мог произойти из-за проблем с канализацией. Дочь погибшего отметила, что перед взрывов он прочищал ее и мог не почувствовать утечку газа.