Метро свяжет Нижний Новгород и Москву необычным способом: украсят вагоны

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин проинформировал, что туристические центры области будут изображены на вагонах метро Москвы.

В оформлении будут участвовать семь объектов: Нижний Новгород, Городец, Выкса, Арзамас, Семёнов и Большое Болдино. Нижегородский кремль также "засветится" в одном из вагонов.

"Хочется, чтобы такой формат знакомства с регионом мотивировал гостей приехать и увидеть всё это в реальности", — приводит слова губернатора newsnn.ru.

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