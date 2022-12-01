В московском метро женщина возмутилась громким разговором по телефону и ударила пассажирку ножом в лицо. Об этом рассказали представители МВД РФ.
По данным министерства, после совершения преступления злоумышленница покинула вагон. Пострадавшая рассказала о нападении полицейским. Как отметили в ведомстве, медицинские специалисты обследовали жертву и заявили, что её жизни ничего не угрожает.
В МВД сообщили, что силовики задержали предполагаемую преступницу на станции "Октябрьское Поле" и забрали нож.
"Возбуждено уголовное дело", — отметили в пресс-службе министерства.
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