Москвичка разозлилась из-за шумной беседы в метро и ударила женщину ножом

В московском метро женщина возмутилась громким разговором по телефону и ударила пассажирку ножом в лицо. Об этом рассказали представители МВД РФ.

По данным министерства, после совершения преступления злоумышленница покинула вагон. Пострадавшая рассказала о нападении полицейским. Как отметили в ведомстве, медицинские специалисты обследовали жертву и заявили, что её жизни ничего не угрожает.

В МВД сообщили, что силовики задержали предполагаемую преступницу на станции "Октябрьское Поле" и забрали нож.

"Возбуждено уголовное дело", — отметили в пресс-службе министерства.

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