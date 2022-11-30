В Карелии женщина с раной на спине скрылась от пьяного убийцы

Представители Следственного комитета по Карелии рассказали о жительнице посёлка Боровой, которая смогла спастись от убийцы. Как подчеркнули правоохранители, пьяный сожитель пострадавшей воткнул ей нож в спину.

По данным karelinform.ru, жертва смогла не только убежать от мужчины, но и взывала "скорую". Сейчас женщина находится в больнице, отметили журналисты.

Правоохранители возбудили уголовное дело и отправили предполагаемого преступника под стражу.

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