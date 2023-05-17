Неудачная шутка стала причиной задержания пассажира авиарейса Мурманск — Москва

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из пассажиров авиарейса, следовавшего из Мурманска в Москву, был задержан полицейскими за то, что, по его собственным словам, у него было с собой "опасное вещество".

Фото: https://www.securitymedia.ru

Как рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу журналистам РИА Новости, инцидент произошёл 17 мая в 11:02. После завершения процедуры проверки один из пассажиров, разговаривая с другим, сообщил, что у него есть с собой опасное вещество. Этот разговор был услышан диспетчером контроля мурманского аэропорта, который сообщил о нём в полицию.

В результате в аэропорт срочно прибыли представители спецслужб и кинологи. Все пассажиры рейса были подвергнуты тщательному повторному досмотру. Никаких опасных веществ в итоге найдено не было.

Как стало известно, виновником инцидента, вызвавшем задержку рейса, стал 69-летний мурманчанин, который просто "неудачно пошутил". Сейчас с юмористом разговаривают полицейские. Шутник может быть привлечён к ответственности.

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