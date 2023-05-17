Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Киеве заявили, что США переложат ответственность за Украину на Европу
Money: апрель оказался весьма успешным месяцем для России
19FortyFive: РФ "взломала" системы HIMARS с помощью радиоэлектронной борьбы
Диетологи выявили виды чая, ускоряющие обмен веществ
РВ: боевик ВСУ уничтожен во время съёмки штурма российских позиций у Бахмута
Берёза: посадка и уход за деревом
Житель Приморья, решивший заработать на ставках, лишился 450 тысяч рублей из-за своей доверчивости
МК: после удара "Кинжалом" по американскому Patriot НАТО подняло тревогу на европейских базах
NYT: из-за катастрофической ситуации в Артёмовске киевские командиры отправляют туда только добровольцев

Неудачная шутка стала причиной задержания пассажира авиарейса Мурманск — Москва

1:10
Происшествия

Один из пассажиров авиарейса, следовавшего из Мурманска в Москву, был задержан полицейскими за то, что, по его собственным словам, у него было с собой "опасное вещество".

Неудачная шутка стала причиной задержания пассажира авиарейса Мурманск — Москва
Фото: https://www.securitymedia.ru

Как рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу журналистам РИА Новости, инцидент произошёл 17 мая в 11:02. После завершения процедуры проверки один из пассажиров, разговаривая с другим, сообщил, что у него есть с собой опасное вещество. Этот разговор был услышан диспетчером контроля мурманского аэропорта, который сообщил о нём в полицию.

В результате в аэропорт срочно прибыли представители спецслужб и кинологи. Все пассажиры рейса были подвергнуты тщательному повторному досмотру. Никаких опасных веществ в итоге найдено не было.

Как стало известно, виновником инцидента, вызвавшем задержку рейса, стал 69-летний мурманчанин, который просто "неудачно пошутил". Сейчас с юмористом разговаривают полицейские. Шутник может быть привлечён к ответственности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Ночная атака на Киев была исключительной по плотности
Последние материалы
Берёза: посадка и уход за деревом
Житель Приморья, решивший заработать на ставках, лишился 450 тысяч рублей из-за своей доверчивости
Выбираем сорт капусты белокочанной: инструкция в семь шагов
МК: после удара "Кинжалом" по американскому Patriot НАТО подняло тревогу на европейских базах
NYT: из-за катастрофической ситуации в Артёмовске киевские командиры отправляют туда только добровольцев
Диетолог перечислила "полезные" продукты, таковыми не являющиеся
Эксперт Злочевский: продлить зерновую сделку без России не смогут
Отар Кушанашвили поставил на место Симоньян, назвавшую Аллу Пугачёву шушерой: "Пустые угрозы!"
Daily Mail: пресс-секретарь Белого дома сбежала с брифинга после вопроса о России
Продюсер Дворцов: во время своего возвращения в Москву артистка РФ Алла Пугачёва жила в доме Юдашкина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников