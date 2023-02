Пассажирка устроила стриптиз и покусала стюарда на рейсе Ставрополь — Москва

Бортпроводникам пришлось успокаивать пассажирку с помощью наручников на рейсе Ставрополь — Москва, передаёт newstracker.ru.

По информации издания, когда экипаж объявил о попадании воздушного судна в зону турбулентности, женщина скрылась в туалете и начала курить. Отмечается, что после замечаний её поведение стало неадекватным: пассажирка обнажила грудь, стала выкрикивать фразы о якобы существующей угрозе на самолёте и просила сопроводить её к пилотам.

"Она вцепилась зубами в плечо стюарда", — подчёркивается в материале.

Экипаж усмирил женщину, надев на неё наручники. В авиакомпании, самолёт которой выполнял рейс, ещё не комментировали инцидент.

Ранее стало известно, что пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новосибирска. Их не пустили на судно из-за употребления спиртного и нецензурной брани.

