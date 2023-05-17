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Shot: беспилотник самолётного типа рухнул и взорвался под Калугой

1:00
Происшествия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа упал и взорвался в Калужской области. В Сети опубликована видеозапись с места ЧП.

Как сообщает Shot, ссылаясь на свой источник, обломки дрона обнаружили рядом с трассой А108 "Московское большое кольцо". Отмечается, что специалисты экстренных служб уже выясняют подробности случившегося.

По предварительным данным, БПЛА рухнул в лесу в районе деревни Тарутино. Инцидент произошёл вечером 16 мая.

Эксперты устанавливают точное место падения дрона, ведь у дороги нашли лишь его части. Очевидцы пояснили в беседе с Shot, что под Калугой прозвучали два взрыва. Есть вероятность, что беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее на территории санатория в Смоленской области упал неизвестный квадрокоптер с двумя прикреплёнными видеокамерами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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