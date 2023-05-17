Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа упал и взорвался в Калужской области. В Сети опубликована видеозапись с места ЧП.
Как сообщает Shot, ссылаясь на свой источник, обломки дрона обнаружили рядом с трассой А108 "Московское большое кольцо". Отмечается, что специалисты экстренных служб уже выясняют подробности случившегося.
По предварительным данным, БПЛА рухнул в лесу в районе деревни Тарутино. Инцидент произошёл вечером 16 мая.
Эксперты устанавливают точное место падения дрона, ведь у дороги нашли лишь его части. Очевидцы пояснили в беседе с Shot, что под Калугой прозвучали два взрыва. Есть вероятность, что беспилотник сбила система противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее на территории санатория в Смоленской области упал неизвестный квадрокоптер с двумя прикреплёнными видеокамерами.
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