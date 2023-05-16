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Shot: на территории санатория МВД в Смоленской области упал квадрокоптер с двумя камерами

0:55
Происшествия

Беспилотный летательный аппарат с двумя прикреплёнными видеокамерами упал на территории ведомственного санатория Министерства внутренних дел в Смоленской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

Shot: на территории санатория МВД в Смоленской области упал квадрокоптер с двумя камерами
Фото: pixabay.com

Стало известно, что дрон был обнаружен медсестрой поздно вечером 15 мая, после чего к месту падения БПЛА были вызваны правоохранители.

В ходе осмотра беспилотника удалось выяснить, что он предназначался для разведки, так как прикреплённого взрывного устройства обнаружено не было.

"Птичка была сделана из полимерного чёрного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна", — пишут авторы канала.

Сейчас найденный БПЛА передан для экспертизы специалистам.

Ранее стало известно, что утром 16 мая нанесён самый мощный ракетный удар по столице Украины с начала спецоперации.

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АРТАМОНОВ: "Может пора удары наносить, а не красные линии чертить?"
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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