Беспилотный летательный аппарат с двумя прикреплёнными видеокамерами упал на территории ведомственного санатория Министерства внутренних дел в Смоленской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Стало известно, что дрон был обнаружен медсестрой поздно вечером 15 мая, после чего к месту падения БПЛА были вызваны правоохранители.
В ходе осмотра беспилотника удалось выяснить, что он предназначался для разведки, так как прикреплённого взрывного устройства обнаружено не было.
"Птичка была сделана из полимерного чёрного корпуса, внутри — две камеры, аккумуляторная батарея и антенна", — пишут авторы канала.
Сейчас найденный БПЛА передан для экспертизы специалистам.
Ранее стало известно, что утром 16 мая нанесён самый мощный ракетный удар по столице Украины с начала спецоперации.
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