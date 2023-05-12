В Нижнем Тагиле суд не освободил супругов, обвиняемых в продаже ВСУ чертежей с "Уралвагонзавода"

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Свердловском областном суде отказались освобождать супружескую пару, подозреваемую в государственной измене, пишет tagilcity.ru.

Фото: publimetro.cl

По информации издания, жители Нижнего Тагила обвиняются в продаже украинским спецслужбам чертежей с "Уралвагонзавода". Отмечается, что пара останется в следственном изоляторе до 3 июня 2023 года.

Как подчёркивается в статье, молодых людей удалось задержать в апреле.

Сотрудники ФСБ России предварительно установили, что мужчина и женщина продали Киеву военно-технические сведения с уральского предприятия. Украинские спецслужбы заплатили супругам порядка 100 тысяч рублей за проделанную работу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.