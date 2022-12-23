Украинский наводчик HIMARS задержан в Ростовской области сотрудниками ФСБ

Согласно сообщению ФСБ РФ, в Ростовской области был задержан гражданин Украины, который помогал рассчитывать цели для наведения американских РСЗО HIMARS.

В ФСБ уточнили, что шпиона зовут Владислав Пономарёв, он тайно сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS", — рассказали в ФСБ.

Против Пономарёва были открыты уголовные дела по двум статьям УК РФ — "Шпионаж" и "Госизмена". В данный момент указанный гражданин находится под стражей.

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