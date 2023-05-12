Арсену Мелконяну грозит до семи лет лишения свободы

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Арсен Мелконян был признан виновным в убийстве риелтора и приговорён к 11 годам заключения. В апреле текущего года он вышел на свободу и вернулся в город Волгоград. Предположительно, его освобождение было связано с участием в спецоперации и полученным им ранением, однако теперь он может быть вновь отправлен в колонию за новые преступления.

Фото: crimea-news.com

Как сообщает novostivolgograda.ru, пока ещё не поступили все необходимые документы на Мелконяна, включая акт помилования. В зависимости от того, полностью ли у него погашена прошлая судимость, можно считать размер нового срока.

Действия Мелконяна попадают под следующие статьи Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 321 ("Дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества"), ч. 1 ст. 119 ("Угроза убийством"), ч. 1 ст. 296 ("Угроза убийством в отношении судьи"). Путём частичного сложения наказания срок может вырасти до шести-семи лет.

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