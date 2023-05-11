Сотрудникам пожарной службы удалось окончательно потушить природный пожар в национальном парке "Зигальга", который находится в Челябинской области. Об этом официально сообщает ГУ МЧС по региону.
"Вчера вечером в национальном парке "Зигальга" ликвидирован лесной пожар""
Представители ведомства также отметили, что возгорание продолжалось несколько дней и распространилось на территории 100 га.
Ранее сообщалось о ландшафтных пожарах в Тюменской области. По этой причине правительство региона было вынуждено ограничить движение автомобилей.
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