Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан арестован на восемь дней

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд Пакистана взял под арест бывшего премьер-министра государства, лидера Движения за справедливость Имрана Хана. Он будет находиться в заключении в течение восьми дней, сообщает телевизионный канал Geo News.

Фото: газета.ру

Напомним, что ранее избирательная комиссия Пакистана обвинила Ирана Хана в продаже 52 национальный ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахан, и утаивании информации о получении личных подарков. За это правительство страны лишила политика парламентского мандата.

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