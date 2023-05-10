В Прикамье интернет-возлюбленная выманила у воздыхателя почти 2 млн рублей

35-летний житель Полазны написал в правоохранительные органы заявление о мошенничестве. Мужчина с 2019 года переписывался на сайте знакомств с девушкой. Он постоянно делал ей подарки и никогда не отказывал ей в просьбах. Возлюбленная просила деньги под различными предлогами, в числе которых были болезни родственников и личные потребности. Однажды женщина прекратила выходить на связь.

Фото: kurspresent.ru

По информации пресс-службы МВД по Пермскому краю, за время общения в интернете местный житель лишился 1,7 миллиона рублей. Мошенницей оказалась 31-летняя женщина, которая тоже проживает в Полазне. Злоумышленница под следствием.

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