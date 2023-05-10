Baza: ФСБ РФ предотвратила теракт в воинской части в подмосковной Балашихе

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасность РФ задержали пятерых молодых людей, которые планировали совершить теракт в воинской части в Балашихе, сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: zen.yandex. ru

По предварительной информации, попасть на территорию части подозреваемые планировали с помощью подкопа.

"Как установили следователи, они уже разработали план атаки и пути отхода, а также заранее перебросили к воинской части инструменты, чтобы сделать подкоп", — уточняется в сообщении.

В планы четверых юношей, в возрасте от 15 до 20 лет, входил подрыв техники и поджог строений.

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