Сотрудники Федеральной службы безопасность РФ задержали пятерых молодых людей, которые планировали совершить теракт в воинской части в Балашихе, сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, попасть на территорию части подозреваемые планировали с помощью подкопа.
"Как установили следователи, они уже разработали план атаки и пути отхода, а также заранее перебросили к воинской части инструменты, чтобы сделать подкоп", — уточняется в сообщении.
В планы четверых юношей, в возрасте от 15 до 20 лет, входил подрыв техники и поджог строений.
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